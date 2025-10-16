Названа сумма разыгранного призового фонда «Русского лото» с 2014 года

|
Пятый канал
Пятый канал 46 0

Выигрышными стали почти 460 млн билетов.

Фото: пресс-служба "Столото"

Реклама. Рекламодатель АО «Технологическая Компания «Центр», ИНН 7715918994, erid: 2VfnxwycX92

Совокупная сумма разыгранного призового фонда в «Русском лото» с 2014 года, когда лотереи стали государственными, составила более 80 млрд рублей. Об этом рассказали в пресс-службе распространителя гослотерей «Столото».

Выигрышными стали почти 460 млн билетов. За это время в России появилось четыре лотерейных  миллиардера, еще 3,8 тыс. участников лотереи выиграли призы от 1 млн рублей. 

Первый тираж «Русского лото» прошел 16 октября 1994 года. Абсолютный рекорд по общей сумме выигрышей в одном тираже среди российских государственных лотерей был установлен в 1604-м тираже «Русского лото», который состоялся 1 января 2025 года. Тогда среди участников было разыграно 3,6 млрд рублей, выигрышными стали почти 12 млн билетов.

«Каждое воскресенье, вот уже более трех десятилетий, миллионы россиян участвуют в «Русском лото», которое стало настоящей семейной традицией. Главная лотерея страны продолжает радовать крупными призами, и в честь дня рождения «Русского лото» 19 октября 2025 года пройдет трансляция праздничного 1687-го тиража, в котором гарантированно будет разыграно не менее 1 млрд рублей. В мешке останется один бочонок, а это значит, что выигрышными будут два билета из трех», — сказала операционный директор по маркетингу «Столото» Варвара Басанович.

С 2014 года все лотереи в России — государственные, их организаторами являются Министерство финансов РФ и Министерство спорта РФ, а проводятся они под государственным надзором ФНС России. Государственные лотереи, распространяемые «Столото», являются значимым источником пополнения бюджетов разных уровней РФ с целью финансирования социально значимых объектов и мероприятий, в том числе мероприятий по развитию физической культуры и спорта, спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва, таким образом внося соразмерный вклад в улучшение качества жизни россиян.

+3° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
78.84
-1.12 91.73
-0.95
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 16 октября, для всех знаков зодиака

Последние новости

16:26
Собака едва не сожгла дом пожарного
16:15
Отец забыл ребенка на трассе в Воронежской области
16:08
«Драйвер инвестиций»: Новак назвал долю энергетики в российском ВВП
16:00
Петербурженка устроила заплыв на лодке-тыкве
15:55
Движутся в сторону эскалации: итоги встречи глав минобороны НАТО
15:43
Путин назвал Запад ненадежными партнерами

Сейчас читают

Су-34 уничтожил пункт управления БПЛА боевиков ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 16 октября, для всех знаков зодиака
Одни на лошади, другие под копытами: кому из знаков зодиака повезет в 2026 году
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Суперлуние 5 ноября 2025: гороскоп для знаков зодиака — видео
🧙Гороскоп на для всех знаков зодиака на октябрь 2025 — видео
Финансовый гороскоп на октябрь 2025 — видео
❤️Любовный гороскоп на октябрь 2025 — видео