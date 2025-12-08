Мизулина заявила о желании многих детей уехать из РФ из-за блокировки Roblox

Глава Лиги безопасного интернета (ЛБИ) Екатерина Мизулина сообщила, что после блокировки ряда онлайн-платформ многие дети стали писать ей о желании уехать из России. По ее словам, подобные заявления поступают от пользователей в возрасте от восьми до шестнадцати лет.

«Естественно, что и сейчас я не могу пройти мимо, когда дети плачут, а каждый второй ребенок после решений о блокировке платформ пишет, что хочет уехать из России. Это дети 8–16 лет. Это ребята, которые всегда и везде ходят с флагами России. Искренне и от всей души», — говорится в сообщении в Telegram-канале.

Мизулина отметила, что переживает за эмоциональное состояние подростков и за то, как подобные события могут сказаться на их будущем. Она подчеркнула, что считает важным открыто говорить об этой проблеме.

Роскомнадзор ранее сообщил, что с 2019 года неоднократно направлял уведомления администрации Roblox с требованием ограничить доступ к запрещенным материалам. Ведомство ссылалось на решения уполномоченных органов и направляло запросы в соответствии со статьями 15.1 и 15.3 федерального закона № 149.

Доступ к Roblox был ограничен 4 декабря из-за распространяемых на платформе материалов с пропагандой и оправданием экстремистской и террористической деятельности, призывами к насилию, а также контентом с ЛГБТ*-тематикой. Решение поддержал глава комитета Госдумы по информационной политике Сергей Боярский, назвав его своевременным и оправданным.

Мизулина 4 декабря объявила о сборе писем в поддержку отмены блокировки Roblox, однако 6 декабря Роскомнадзор сообщил, что оснований для пересмотра решения не нашел.

* — движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено на территории России.