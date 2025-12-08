«Это забавно»: женщина с двумя влагалищами рассказала об интимной жизни

Женщина с двумя влагалищами рассказала об интимной жизни

Женщина долгое время не знала о редкой генетической мутации — у нее два влагалища и две матки. Свою историю пользовательница Reddit под ником Unlikely_Variation20 рассказала на платформе, упомянув сложности в интимной жизни.

По словам женщины, у нее обнаружили две матки и два влагалища, разделенных продольной перегородкой.

«Это забавно, но многие годы я не знала об этой особенности, всегда полагая, что у меня просто узкое влагалище, из-за чего секс был для меня немного некомфортным», — написала автор.

По ее словам, секрет открылся случайно: во время интимной близости произошел разрыв влагалищной перегородки, и женщине пришлось вызывать скорую помощь из-за сильного кровотечения. Она подчеркнула, что сейчас живет нормальной семейной жизнью, а ее нынешний партнер — единственный мужчина, с которым у нее были сексуальные отношения. Он поддерживает женщину и знает о ее особенностях.

Она уточнила, что во время близости пользуется левым влагалищем: внешне все выглядит как обычная анатомия, однако изнутри канал разделен перегородкой, а правый оказывается значительно уже. Несмотря на такую особенность, женщина смогла самостоятельно родить здорового ребенка, хотя признается, что процесс был крайне болезненным.

История привлекла внимание пользователей Reddit, многие из которых впервые услышали о подобной мутации.

