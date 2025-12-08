«Начать новую главу»: Клава Кока покинула лейбл Black Star

Клава Кока покинула лейбл Black Star

Певица Клава Кока покинула лейбл Black Star. Об этом сообщала сама артистка и ее продюсер Пашу в своих социальных сетях и в интервью блогеру Лауре Джугелии.

«Прощай, Black Star. Десять удивительных лет, полностью изменивших мою жизнь, подошли к концу, и я приняла решение начать новую главу самостоятельно», — написала исполнительница.

Она отметила, что находится с командой, с которой работала все эти годы, в хороших отношениях, а Пашу вообще воспринимает как «батю».

Продюсер тоже отметил, что относится к уходу Коки как переезду 18-летней дочери из родительского дома.

Знаменитости уточнили, что разрыв деловых отношений произошел мягко. Они воспринимают этот шаг как рос и желание артиста двигаться дальше самостоятельно. Контракт не был разорван, его срок действия истек в начале декабря 2025 года.

Пашу так же отметил, что Клава разрывает не все связи с лейблом. Они больше не будут ее продуцировать, но остаются дистрибьюторами музыки Коки.

