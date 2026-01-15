На Камчатке из-за упавшего с крыши снега погиб человек
На полуострове продолжает бушевать ураган, закрыты школы и аэропорты.
Фото, видео: © РИА Новости/Виктор Гуменюк; 5-tv.ru
Житель Петропавловска-Камчатского погиб, когда на него с крыши сошел снег.
На полуострове по-прежнему бушует непогода и ураганный ветер. Из дома рекомендуют не выходить. Действует лавинная опасность. На улицах воют сирены, работает система оповещения.
Власти призвали коммунальщиков не дожидаться, пока циклон покинет полуостров, и заниматься уборкой прямо сейчас. Жителей просят не оставлять машины во дворах и вдоль проезжей части, а парковаться в специально отведенных местах.
Все это — чтобы скорее справиться с последствиями сильнейшего за десятилетие снегопада. Только за минувшие сутки выпала половина январской нормы осадков.
Проехать сейчас можно не везде. Некоторые участки либо завалены, либо перекрыты. Видимость на дорогах почти нулевая. Не работают школы и аэропорты. Не ходит общественный транспорт. Гигантские сугробы блокируют выходы из домов. Выбраться из снежного плена помогают сотрудники МЧС. По прогнозам, в ближайшие часы обстановка не улучшится.
