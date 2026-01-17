У экс-губернатора Кировской области Белых в сменилось более 100 сокамерников

За время пребывания экс-губернатора Кировской области Никиты Белых в следственном изоляторе у него сменилось более ста сокамерников. Об этом сообщило агентство РИА Новости, ознакомившись с официальными документами.

В СИЗО он провел около двух лет. Частая смена сокамерников, по его словам, только добавляла ему отрицательных эмоций, поскольку не давала возможности для нормального человеческого общения.

Белых также сетовал на отсутствие ряда удобств и условия содержания в СИЗО, в том числе на ограничение телефонных переговоров, долгосрочные свидания и организацию труда и досуга.

Он подчеркивал, что длительное пребывание за решеткой во время судебного процесса, включавшего 74 заседания и допрос более 70 свидетелей, унижало его честь и достоинство.

При этом данные отдела спецучета СИЗО по Кировской области показали обратное — у экс-губернатора было право на телефонные переговоры, встречи со священником и выдачу книг. С заявлениями о трудоустройстве и предоставлении длительных свиданий Белых к администрации следственного изолятора не обращался.

В 2018 году Пресненский суд Москвы приговорил Белых к восьми годам колонии строгого режима и штрафу в размере 48,2 миллионов рублей. Его обвинили во взяточничестве от предпринимателей. Вину он не признал.

Президент России Владимир Путин снял Белых с должности с формулировкой «в связи с утратой доверия». Экс-губернатор Кировской области вышел на свободу 21 июня 2024 года.

