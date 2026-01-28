Прорыв в математике: найдено решение двухвековой задачи

Его метод может быть использован для прогнозирования неожиданных событий.

Фото, видео: 5-tv.ru

Российский математик нашел решение задачи, которой почти 200 лет

Настоящая сенсация в мире математики. Российский ученый из Нижнего Новгорода Иван Ремизов решил загадку, которой почти 200 лет. Речь о дифференциальных уравнениях, где значения меняются.

Например, машина едет по идеальной дороге с постоянной скоростью — в этом случае легко посчитать, когда она прибудет в пункт назначения. Но если дорога неровная, автомобиль ломается или его останавливают инспекторы ДПС, рассчитать время уже непросто.

190 лет ученые считали, что невозможно учесть все вероятные факторы. Иван Ремизов сумел это сделать. Его метод можно использовать даже в экономике — чтобы вылавливать так называемых черных лебедей: неожиданные события, вроде кризиса или санкций. Как нередко бывало в истории, решение сложной задачи пришло ученому внезапно.

«Я сидел на лавочке, смотрел в небо и понял, как можно решать уравнения с частными производными, и в результате получилось», — сказал Иван Ремизов.

Открытие Ремизова уже сравнивают с успехом другого российского математика — Григория Перельмана, который доказал гипотезу Пуанкаре. За это ему предлагали миллион долларов и мировую славу, но он от всего отказался.

