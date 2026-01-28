«Бандеровец?» — исполнитель роли украинского мафиози в «Брате-2» понимает причины начала спецоперации

Дарья Корзина
Политиков Незалежной артист назвал безответственными.

Что про СВО сказал актер «Брата-2» Шолянский

Фото: Кадр из х/ф «Брат2», реж.: Алексей Балабанов, 2000г

Актер Шолянский из фильма «Брат-2» понимает причины начала спецоперации

Исполнитель роли украинского мафиози в фильме «Брат-2» Павел (Павло) Шолянский понимает причины начала специальной военной операции на Украине. Об этом он сообщил в интервью американскому изданию Chicago Sun-Times.

По словам 68-летнего актера и предпринимателя, происходящие события стали итогом затяжных проблем на Украине. Он отметил, что, по его мнению, напряженность накапливалась на протяжении многих лет и сопровождалась внутренними конфликтами и разделением общества Незалежной.

«К этому давно все шло. Наши безответственные политики это начали еще в конце 1990-х, дразнили медведя. Потом и своих граждан начали делить на сорта, пинать их за русский язык, за Пушкина…» — заявил актер.

Актер крайне отрицательно относится и к распространению националистических настроений на Украине.

«Обратите внимание на гневную реакцию моего персонажа на вопрос Сухорукова „Бандеровец?“. Тогда еще это слово было ругательным. А сейчас многие добровольно носят на себе это позорное клеймо», — заявил Шолянский, комментируя эпизод из фильма Алексея Балабанова.

Актер также рассказал о реакции украинской диаспоры на его участие в «Брате-2». По его словам, критика звучала в основном от людей, не связанных с кинематографом напрямую, тогда как близкое окружение восприняло работу положительно. Шолянский отметил, что фильм до сих пор вызывает интерес у зрителей и продолжает обсуждаться.

Отдельно он подчеркнул, что считает ключевой ценностью картины идеи, которые, по его мнению, остаются близкими как русским, так и украинцам. Среди них он назвал стремление к справедливости, уважение к правде и чувство братства.

