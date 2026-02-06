«Скоро треснет»: в сети высмеяли новое лицо Надежды Бабкиной

|
Анастасия Антоненко
Анастасия Антоненко 50 0

Артистка далеко не в первый раз ложится под нож. Более того, она вообще не собирается это прекращать.

За что в Сети высмеяли Надежду Бабкину

Фото: © РИА Новости/Владимир Астапкович

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Надежду Бабкину раскритиковали в Сети из-за неудачных перемен во внешности

Народную артистку России Надежду Бабкину в очередной раз высмеяли в Сети. Если раньше ее осуждали за отношения с Евгением Гором, который на 30 лет ее младше, то сейчас критика полилась в сторону неудачных перемен во внешности.

Активные обсуждения посыпались сразу после выступления звезды ансамбля «Русская песня» в шоу «Дуэты» вместе со своим возлюбленным. Фанаты не стесняясь осыпали артистку самой разной критикой за чрезмерное увлечение уколами красоты и пластикой.

По мнению пользователей, вместо красоты проведенные процедуры дали обратный эффект — превратили Бабкину в комичного персонажа с «раздутым» лицом, словно наливное яблочко.

«Лицо о гостевой казачки скоро треснет», — цитирует комментаторов 7Дней.ru

В свою очередь, 75-летняя артистка никогда и не скрывала, что регулярно ложится под нож хирурга. Надежда уверена, что артисты просто обязаны следить за своим внешним видом, чтобы не потерять свою аудиторию.

Как ранее рассказывал 5-tv.ru, певец Прохор Шаляпин не собирается прекращать ложиться под нож хирурга ради «вау-эффекта». В этом они с Надеждой Бабкиной точно сошлись. Артист, также как и певица, считает, что омоложение — часть его сценического амплуа.

Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере MAX.

-15° Атмосферное давление 767 мм рт. ст.
Относительная влажность 85%
76.55
-0.36 90.29
-0.82
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 6 февраля, для всех знаков зодиака

Последние новости

7:40
Чудо возможно: какое желание загадала бы Жасмин
7:40
Не может ходить и говорить: как живет неизлечимо больная Маргарита Терехова
7:16
«Скоро треснет»: в сети высмеяли новое лицо Надежды Бабкиной
7:00
Удары «Молнии» в Сумской области. Лучшее видео из зоны СВО
6:46
От 70 тысяч рублей: куда недорого съездить за границу весной
6:27
«Вокруг другие артисты»: как Сарик Андреасян относится к Лизе Моряк на съемках

Сейчас читают

«Притча о блуднице»: Ксения Алферова дала первый комментарий о разводе
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 6 февраля, для всех знаков зодиака
Вдова Паши Техника показала макет его будущего памятника
Беспилотник «Молния-2» ударил по снайперам ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО

Интересные материалы

👩Лунный гороскоп денежных стрижек на февраль 2026 — видео
Любовный гороскоп на февраль 2026 для знаков зодиака: видео
Гороскоп на деньги на февраль 2026 для знаков зодиака: видео
🪐Гороскоп на февраль 2026 года для знаков зодиака — видео