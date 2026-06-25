Без заявления денег не будет: какие выплаты пенсионеры теряют в 2026 году

В 2026 году пенсионера могут потерять компенсации ЖКУ при отсутствии заявления

В 2026 году в России сохраняется принцип, при котором значительная часть социальных выплат назначается только после личного обращения. Это означает, что даже если пенсионер формально соответствует всем условиям, средства он не получит без заявления в Социальный фонд или органы соцзащиты и предоставления необходимых документов.

По оценкам специалистов, из-за незнания этих правил пожилые граждане ежегодно недополучают существенные суммы. Эксперт по пенсионным вопросам Александр Михалев в беседе с PNZ.RU выделил пять наиболее распространенных категорий выплат, которые чаще всего остаются невостребованными.

Региональные доплаты за стаж и звания

Во многих субъектах РФ действуют дополнительные выплаты для обладателей звания «Ветеран труда» или граждан с длительным трудовым стажем.

Однако порядок их назначения определяется на региональном уровне и сильно различается. Так, в Москве предусмотрены ежемесячные доплаты ветеранам труда, но они начинают начисляться только после подачи заявления. В Санкт-Петербурге также существуют региональные надбавки за длительную работу в городе.

Компенсации за оплату ЖКУ

Отдельные категории граждан — инвалиды, ветераны, ликвидаторы аварий и семьи погибших военнослужащих — могут рассчитывать на частичное возмещение расходов на коммунальные услуги.

Но эти льготы не предоставляются автоматически. Например, даже освобождение одиноких пенсионеров в Москве от платы за вывоз мусора оформляется только через обращение в соответствующие органы.

Доплата за иждивенцев

Пенсионеры, которые содержат несовершеннолетних детей или студентов-очников до 23 лет, имеют право на дополнительную выплату. Однако для ее получения необходимо подтвердить статус иждивенца. Из-за отсутствия информации многие семьи годами не оформляют положенные им деньги.

Выплаты за государственные награды

Граждане, имеющие государственные награды СССР или РФ, включая ордена и премии, могут получать дополнительное материальное обеспечение. Но и в этом случае начисление производится исключительно после подачи заявления и подтверждающих документов.

Компенсация за уход

Отдельная выплата предусмотрена для граждан, которым требуется постоянный уход. Она может назначаться пенсионерам старше 80 лет, инвалидам, а также тем, кто получил медицинское заключение о необходимости ухода. Размер составляет около 1200 рублей, но оформить ее можно только через обращение в Социальный фонд.

Александр Михалев отметил, что проблема носит системный характер: по его словам, пенсионеры часто теряют деньги не из-за отсутствия права на выплаты, а из-за незнания процедуры оформления. Он подчеркнул, что государство не назначает многие меры поддержки автоматически, и в 2026 году эта система останется прежней.

Эксперт рекомендовал гражданам заранее проверять доступные льготы в своем регионе и своевременно подавать заявления, иначе положенные средства так и останутся неиспользованными.

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