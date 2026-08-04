Организм требует: о чем говорит тяга к определенным продуктам

Тяга к сладкому свидетельствует о колебаниях уровня сахара в крови

Тяга к определенным продуктам может быть индикатором скрытых проблем со здоровьем или дефицита нужных веществ. Об этом сообщил портал Yahoo.

Специалисты в области питания призывают не рассматривать сильное желание съесть что-то конкретное как простое отсутствие силы воли. По словам диетолога Джули Уоллес, такие состояния напоминают «записки» от тела, указывающие на системные сбои.

Например, непреодолимая тяга к сладкому часто свидетельствует о резких колебаниях уровня сахара в крови или нехватке сна, которая провоцирует мозг искать быстрые способы получения дофамина.

Любителям соленого стоит обратить внимание на уровень гидратации и электролитов — желание съесть чипсы или попкорн может быть вызвано обезвоживанием или побочным эффектом приема мочегонных средств.

Бариатрический хирург Гектор Перес отметил, что дефицит натрия иногда даже провоцирует чувство тревоги. Картофель, паста и другая углеводная пища становятся желанными при падении уровня серотонина или сильном стрессе.

Чтобы стабилизировать состояние, эксперты рекомендуют заменять простые углеводы сложными — например, киноа или овсянкой. Тяга к шоколаду нередко указывает на нехватку магния, особенно в определенные периоды менструального цикла.

Диетолог Элисон Асерра подчеркнула, что физический голод нарастает постепенно, в то время как эмоциональная тяга возникает внезапно и направлена на конкретный продукт.

Для борьбы с этими импульсами важно не пропускать приемы пищи и сочетать углеводы с белками и клетчаткой, что помогает избежать резких скачков глюкозы и поддерживать стабильный уровень энергии в течение всего дня.

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