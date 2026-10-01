Путин поручил обеспечить безопасность Калининградской области

Поручение президента России Владимира Путина по обеспечению безопасности Калининградской области выполняется. Об этом заявил председатель Морской коллегии РФ Николай Патрушев на встрече с губернатором региона Алексеем Беспрозванных.

«Мы с вами говорили об обеспечении безопасности Калининградской области. <…> Президентом даны все необходимые команды соответствующим структурам, и они этим вопросом очень тщательно занимаются», — заверил Патрушев.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что реализуется комплекс мер для обеспечения надежной защиты Калининградской области. Эти меры, по словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, являются ответом на призывы западных стран активизировать военные маневры Североатлантического альянса в непосредственной близости от границ данного региона.

Представитель Кремля также заверил, что все намерения НАТО Россия осознает и заранее готовится к любым сценариям.

Также 5-tv.ru писал о том, что разведывательный самолет США Bombardier ARTEMIS II провел несколько часов у границ Калининградской области.

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