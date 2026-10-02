Глава Бурятии Цыденов опроверг приезд погибшей от чумы женщины

Глава Бурятии Цыденов: погибшая от чумы женщина не приезжала в регион

Женщина, которая умерла от чумы в Иркутской области, не приезжала в Бурятию. Об этом сообщил глава республики Алексей Цыденов в своем канале в МАКС, сославшись на данные Роспотребнадзора и регионального правительства.

Ранее в сети появилась информация, что погибшая якобы находилась в Бурятии в командировке.

«Женщина, погибшая от чумы в Иркутской области, не приезжала в Бурятию», — написал глава республики.

Он также отметил, что в Бурятии сейчас нет очагов чумы. Это касается и территорий, которые находятся рядом с границей Монголии. По словам Цыденова, обстоятельства, при которых женщина заразилась, не связаны с республикой.

Тем временем в Иркутской области продолжают разбираться в обстоятельствах смерти 27-летней женщины. Как ранее сообщал 5-tv.ru, она работала лаборантом и могла контактировать с опасными бактериями во время работы.

После смерти женщины специалисты провели необходимые исследования. Они подтвердили заражение чумой. Пациентка находилась в Шелеховской районной больнице, однако спасти ее не удалось.

После произошедшего медучреждение закрыли на карантин. Специалисты также установили людей, которые могли контактировать с погибшей. По данным источника, таких оказалось почти 200. 189 человек госпитализировали для наблюдения и профилактики.

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