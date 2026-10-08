Громко, уверенно, без паники: что делать, если встретили медведя

Полярный гид Иван Клачков рассказал, что нельзя делать при встрече с медведем

Отправляясь в лес, где обитает много медведей, путешественник должен помнить: он здесь гость. Поэтому животным стоит заранее дать знать о своем присутствии. Об этом и других правилах поведения при встрече с хищником в беседе с 5-tv.ru рассказал полярный гид, путешественник Иван Клачков.

«Первое и, наверное, самое важное правило – это в местах, где видимость ограничена и где может быть внезапное столкновение с медведем, вести себя громко, заявлять о своем присутствии, чтобы не было внезапного столкновения, которое часто может привести к печальным последствиям», - заявил он.

Если встреча с обитателем леса все же произошла, и он ведет себя агрессивно, первым делом не нужно поддаваться панике. Эксперт отметил, что при виде медведя нельзя бояться и убегать, так как это лишь спровоцирует у него инстинкт догнать человека.

Специалист также советует издавать громкие звуки при помощи подручных металлических предметов и даже ругаться на животных. По его словам, медведи очень хорошо чувствуют, понимают и «пойдут своей дорогой». Такой метод работает и в том случае, если в поход пошла целая группа туристов.

«Они будут видеть, что это что-то крупное или если много людей и много каких-то существ, то он скорее избежит столкновения. Главное, не вести себя как жертва, не бояться, не убегать, а вести себя уверенно», - подчеркнул Клачков.

Иван применял все перечисленные способы на себе во время походов в лес. Кроме того, он призвал носить с собой средства обороны – газовые баллоны или пиротехническое сигнальное устройство «фальшфейер». Гид ни разу их не использовал, но предметы всегда при нем.

Однако важно понимать, что средства защиты – это не оберег, который лежит в рюкзаке, а инструмент, которым надо уметь пользоваться и держать под рукой.

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