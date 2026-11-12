На Пятом канале акция «День добрых дел» для Коли из Подмосковья

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За самое дорогое в жизни — свое здоровье — с рождения борется маленький Коля из Подмосковья. У него серьезное поражение нервной системы, которое мешает ему говорить и двигаться. Тем не менее мальчик научился ходить при поддержке мамы, но для самостоятельных шагов ему нужна операция. Мы с вами, зрителями Пятого канала, можем помочь Коле справиться и подарить ему шанс на нормальную жизнь.

Музыкальные инструменты вызывают у маленького Коли особый интерес. Мелодии, которые нравятся, он пытается напеть. Любимые игрушки — тоже музыкальные. Стоит нажать на кнопку включения даже случайно, и улыбка не сходит с детского лица.

У Коли особенности развития. Он не разговаривает. Мать бросила малыша сразу после рождения. Лидия Захарова — его опекун. Забрала Колю из дома малютки в три месяца.

«Я смотрела на него и понимала, что я прям люблю ребенка. Как будто бы, так скажем, я именно его и ждала», — рассказала опекун Коли Лидия Захарова.

Малыш долго не начинал ползать и сидеть. Обследование показало — у ребенка ДЦП. Начали разрабатывать программу реабилитации. Но в девять месяцев у Коли случился приступ эпилепсии.

«Он длился три минуты, и с тех пор у него начались судороги».

Каждый приступ нарушал нейронные связи в мозге мальчика. Поэтому лечение шло параллельно с курсом реабилитации. Прогнозы медиков шокировали.

«Врач мне в Люберцах сказал: „Ну, здесь я не вижу прям больших перспектив. Задумайтесь о том, чтобы, ну как бы, может быть, вам вернуть ребенка“. Я тогда долго плакала», — рассказывает Лидия Захарова.

Бросить малыша, которого уже считала сыном, Лидия не смогла. И эта любовь дала свои плоды. Коля сначала научился ходить с поддержкой. А сейчас почти свободно гуляет с Лидией за руку. Помогли и регулярные занятия в бассейне, которые ребенок очень любит.

Хоть Коля и научился ходить, окончательно пойти без поддержки ему мешает врожденная деформация стоп. Врачи уже назначили операцию.

«Оперируется небольшими разрезами, приводится таранная кость в то положение, которое должна занимать в норме при физиологическом положении стопы. Реабилитация обязательна после этого, потому что мышцы стоп слабые, у ребенка нет навыка правильной ходьбы», — объясняет врач-реабилитолог Марина Новикова.

Операция бесплатная. Но после нее потребуется долгий и дорогой курс реабилитации. Мальчику придется заново учиться ходить. Кроме того, необходимо провести обследование мозга, чтобы разобраться в причинах приступов эпилепсии у Коли. Это тоже дополнительные расходы.

Стоимость лечения — 1 400 000 рублей. Лидия воспитывает Колю одна. Собрать такую сумму она не может. Поэтому мы с вами можем помочь малышу сделать его первые уверенные шаги.

Зрители Пятого канала уже много лет участвуют в благотворительной акции «День добрых дел» и помогают детям справиться с самыми тяжелыми испытаниями. Давайте не останемся в стороне и сейчас. Помочь Коле просто. Достаточно отправить СМС с любой суммой на короткий номер 43-75. Большое вам спасибо!

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