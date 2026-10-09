«Я все просираю»: Дибров рассказал, почему не занимается бизнесом

Дмитрий Дибров признался, что не умеет вести бизнес

Телеведущий Дмитрий Дибров заявил, что не ощущает в себе предпринимательской жилки. Об этом он рассказал в беседе с корреспондентом 5-tv.ru на презентации альбома Анжелики Агурбаш «Любовь на разрыв».

По словам шоумена, способность вести бизнес — это врожденное качество, которым он не обладает.

«С этим можно только родиться. Я, к сожалению, все просираю», — отметил Дибров.

Свою ситуацию Дмитрий описал через ироничную историю об отношениях донских казаков и армян. По его словам, первые всегда имели деньги, но быстро их тратили. При этом армян к себе пригласили сами казаки, чтобы помочь с финансами.

«Мы, казаки, у нас всегда есть деньги, но мы их всегда транжирим. Это ж мы армян пригласили на Дон. Это мы попросили Екатерину <…> пустить к нам немножко армян, чтобы мы чуть-чуть денежки подержали», — считает он.

Дибров также сказал, что его родной Ростов-на-Дону наполовину состоит из армян, но местные жители ходят к ним занимать деньги.

«У нас голый карман, а у них — бабки. Почему так? Мы ходим к ним занимать, а они нам одалживают, хотя знают, что просрем все», — добавил телеведущий.

Ранее Дибров раскрыл свое отношение к просьбам занять деньги. Шоумен может простить долг близким ему людям, однако это не работает в вопросах с банком.

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