Дешевая имитация: Роскачество назвало признаки поддельного творога

Эксперты перечислили критические отличия полезного молочного продукта от фальсификата.
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина
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Роскачество назвало признаки поддельного творога
Роскачество поделилось подробными рекомендациями по определению качества творога на основе анализа состава, визуальных характеристик и типа упаковки.
Специалисты подчеркивают, что ключевым критерием при покупке является перечень ингредиентов. В настоящем изделии допускается наличие исключительно натурального молока, свежих сливок, специальных заквасок и молокосвертывающего фермента.
Если же на этикетке указаны растительные жиры, различные консерванты, химические стабилизаторы или искусственные красители, то такой товар юридически считается творожным продуктом, а не классическим творогом.
Кроме того, эксперты советуют обращать внимание на территориальную близость завода-изготовителя к торговому объекту: чем короче путь транспортировки, тем выше шансы приобрести свежий товар.
Важную роль в сохранении полезных свойств играет и формат фасовки. Изделия, обернутые в пергамент или упакованные в полимерные материалы, сохраняют свои качества в течение двух-трех недель. Вакуумная же среда позволяет продлить срок реализации до тридцати суток.
Особое внимание следует уделять цветовой гамме: качественный продукт обладает естественным белым или легким кремовым оттенком.
«Если же цвет выраженно желтый или неестественный, это может сигнализировать о порче, добавлении соевого белка или замене молочного жира растительным», — назвали признаки некачественного продукта в Роскачестве.
Также стоит помнить, что любые отклонения во внешнем виде часто свидетельствуют о нарушении технологии производства или условий хранения.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, как отличить настоящий мед от подделки и проверить его качество дома.
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