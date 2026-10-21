Назван минимальный взнос на добровольное пенсионное страхование в 2026 году

Минимальный взнос на пенсионное страхование в 2026 году — 71,5 тысячи рублей

Самый малый добровольный взнос на пенсионное страхование в 2026 году составляет 71 525,52 рубля. Об этом сообщила Газета.ру со ссылкой на профессора кафедры управления, маркетинга и продаж РГСУ Александра Сытника.

«Достижение пенсионного возраста само по себе не гарантирует назначения страховой пенсии», — заявил эксперт.

Помимо этого, гражданин должен обладать достаточным стажем и пенсионными коэффициентами. Стандартная пенсия требует не менее 15 лет рабочего стажа и 30 баллов. Что же до добровольных взносов, на них стоит рассчитывать тем, кому не хватает рабочего стажа в официальном трудоустройстве — например, самозанятым.

При этом «задним числом» оплатить пропущенные годы не получится. Срок добровольного страхования отсчитывается от даты подачи документа, а взносы — с учетом продолжительности участия.

Ранее 5-tv.ru писал, что средняя страховая пенсия в России увеличится почти на 2,6 тысячи рублей в два этапа — первое повышение даст около 1857,84 рубля, второе — еще примерно 724,76 рубля.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.