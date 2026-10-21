Стоимость газа для Армении увеличится на 69% при ее выходе из ЕАЭС

Стоимость газа для Армении увеличится на 69% в случае, если данная страна покинет Евразийский экономический союз (ЕАЭС). Такой прогноз содержит доклад «О возможных последствиях приостановления в отношении Республики Армения действия договора о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года». Этот документ был составлен представителями России, Белоруссии, Казахстана и Киргизии в Евразийском межправительственном совете. Доклад был опубликован на сайте правительства РФ.

Согласно прогнозу, стоимость газа для Армении после выхода ее из союза увеличится с действующих 177,5 долларов за тысячу кубометров до 300 долларов за тот же объем. Это повысит годовые расходы страны на данный природный ресурс с 389 миллионов долларов до 657,5 миллиона долларов. Разница составляет более 268 миллионов долларов или 69%. При этом объемы поставляемого в Армению газа останутся на прежнем уровне.

Такой расклад событий может привести к росту затрат предприятий и расходов населения. А в долгосрочной перспективе усилить инфляционное давление и негативно сказаться на динамике ВВП страны.

Выход Армении из ЕАЭС стал активно обсуждаться после того, как в марте 2025 года ее парламент принял закон о начале процесса вступления республики в Евросоюз. Нахождение сразу в двух организациях одновременно невозможно из-за особенностей условий. Правила и обязательства для стран в составе этих союзов не совпадают, а в некоторых случаях и вовсе являются взаимоисключающими.

Поэтому Россия, Белоруссия, Казахстан и Киргизия вправе рассмотреть вопрос о приостановлении участия Армении в ЕАЭС.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что возможное повышение цены на российский газ для Армении станет «апокалиптическим». Об этом заявил глава Центрального банка страны Мартин Галстян.

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