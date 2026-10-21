Развод откладывается: Леше Свику дали месяц на спасение брака

Суд дал Леше Свику и Ксении Ткачевой месяц на примирение

Суд предоставил рэперу Алексею Норкитовичу, известному под псевдонимом Леша Свик, и его супруге Ксении Ткачевой месяц на примирение. Как пишет Super, заседание по делу о разводе не состоялось из-за неявки сторон. Следующее слушание назначили на 23 ноября.

Теперь у супругов есть время решить, действительно ли они готовы расстаться или попробуют сохранить семью.

Леша Свик и Ксения Ткачева поженились в 2022 году. Их семейная жизнь не раз сопровождалась разрывами и примирениями. Летом 2024 года певец начал встречаться с блогером-миллионником Марией Горячевой. Роман оказался недолгим. Уже в сентябре пара сообщила о расставании, а к ноябрю артист вновь воссоединился с супругой.

В прошлом году стало известно, что у Свика есть дочь от модели из Хабаровска Екатерины Лукьяновой. По словам женщины, их отношения начались в 2018 году, а о беременности она узнала в 2020-м.

В августе Ксения Ткачева подтвердила, что решила подать на развод.

Ранее 5-tv.ru сообщал о первом светском выходе Юлии Савичевой после развода. На церемонии премии «Люди года — 2026» певица исполнила композицию «Отпусти», передав в ней особую эмоциональность.

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