Польша отправила на границу с РФ очередную партию танков «Черная пантера»

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Сергей Добровинский
Сергей Добровинский 23 0

Боевые машины разместят недалеко от Калининградской области.

Какие войска Польша отправила на границу с РФ 

Фото: www.globallookpress.com/Marek Antoni Iwanczuk

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Польша отправила на границу с Россией очередную партию танков К2 «Черная пантера» производства Республики Корея. Об этом сообщило польское Агентство по делам вооружений.

Партия танков поступила на вооружение польской 16-й механизированной дивизии, которая расквартирована в районе Бранево на границе с Калининградской областью.

«Очередные танки К2GF „Черная пантера“ поставлены солдатам 16-й механизированной дивизии. Кроме танков новая поставка включает в себя набор инструментов, запасных частей и боеприпасов», — говорится в публикации.

При этом число отправленных машин не уточняется. Первые танки К2 начали передавать в это подразделение еще в 2024 году на замену устаревшим PT-91 Twardy.

Ранее в июне глава министерства иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что в случае необходимости страна готова напрямую воевать с Россией. Тогда же Сикорский отметил, что на вооружении республики находится техника НАТО, в том числе танки Abrams.

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