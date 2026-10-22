Изменение в почерке может указывать на заболевания: на что обратить внимание

Демьяновская рассказала, что изменения в почерке могут указывать на заболевания

Привычный почерк может измениться задолго до того, как человек заметит другие тревожные симптомы. Письмо от руки требует слаженной работы нескольких отделов мозга, включая двигательную кору, мозжечок и базальные ганглии, а также структур, отвечающих за память и речь. Если в этой системе возникают нарушения, они могут отражаться на том, как человек держит ручку, выводит буквы и располагает их на странице. Об этом рассказала врач-невролог Екатерина Демьяновская в беседе с Газета.ру.

Например, при болезни Паркинсона развивается микрография — почерк становится мелким и угловатым. В начале строки буквы еще могут выглядеть привычно, но к концу фразы заметно уменьшаются. Такое изменение связано с нарушением автоматизма мелких движений и иногда возникает еще до более очевидных двигательных симптомов. А при болезни Альцгеймера изменения проявляются иначе: нажим становится слабее, буквы располагаются на странице менее упорядочено.

«Особого внимания заслуживают внезапные изменения. Если почерк резко ухудшился без видимой причины, это может указывать на острое нарушение мозгового кровообращения, черепно-мозговую травму, дебют или обострение демиелинизирующего заболевания, например рассеянного склероза. Вышеперечисленные симптомы, а также появление выраженного тремора кисти, неконтролируемых рывков или внезапной неразборчивости — повод немедленно обратиться к неврологу», — объяснила врач.

На почерк может повлиять и хронический стресс, при котором человек сильнее нажимает на ручку. Люди с депрессией или глубоком эмоциональном истощении нередко теряют четкость линий при письме. Из других причин Демьяновская выделила: возрастные изменения, артроз мелких суставов кисти или ухудшение зрения. При дистальной полиневропатии, в том числе на фоне сахарного диабета, письмо может становиться менее аккуратным из-за снижения чувствительности пальцев.

По словам врача-невролога, в норме основные особенности почерка остаются относительно стабильными на протяжении жизни. Поэтому внезапные изменения, особенно если проявляются и другие симптомы, — повод обратиться к врачу.

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