Ирония судьбы: глава службы по борьбе с лудоманией спустил 1,4 млн в казино

|
Василиса Власова
Василиса Власова 20 0

У мужчины есть 30 дней, чтобы обжаловать приговор.

Глава службы по борьбе с лудоманией сам оказался лудоманом

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Глава службы по борьбе с лудоманией сам украл и потратил 1,4 миллиона в казино

В США главу службы помощи лудоманам Филипа Салливана приговорили почти к десяти годам за кражу 1,4 миллиона — деньги он спустил в казино. Салливан, сам пытавшийся справиться с игроманией, признан виновным в краже у работодателя-риелтора. Об этом сообщает Guardian.

О схеме стало известно в результате внутренней проверки, а в марте 2024 года мужчину взяли под арест. В ходе судебного процесса он признал вину по шести уголовным обвинениям.

В марте 2025 года, Салливан возглавил горячую линию 888-ADMIT-IT — службу, которая помогает жителям Флориды справляться с игровой зависимостью — он рассказывал обратившимся о собственном пути к восстановлению.

Представлявшие интересы Салливана свидетели заявляли в суде: зависимость от азартных игр возникла у него на фоне приема стимулятора, прописанного примерно тогда же, когда были совершены хищения.

У мужчины по закону есть 30 дней на то, чтобы обжаловать приговор.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что треш-стримера Андрея Бурима, известного в сети как Mellstroy, задержали по запросу казахских властей. Блоггер нелегально продвигал личное онлайн-казино.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

+7° Атмосферное давление 779 мм рт. ст.
Относительная влажность 51%
81.97
-0.92 91.93
-1.11
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 21 октября, для всех знаков зодиака

Последние новости

2:36
«Робот Хранитель»: Unitree показала андроида, готового пожертвовать собой
2:23
«От меча и погибнет»: Маск ответил на планы проверок SpaceX
2:11
Золотой горшок шуту: в Барселоне высмеяли помощь Украине
2:02
Семь человек погибли при столкновении минивэна с фурой в Тюменской области
1:59
Названы безвизовые направления для россиян в новом рейтинге паспортов
1:48
Трамп назвал текущий момент «самым близким» к завершению конфликта на Украине

Сейчас читают

В российских магазинах встречается масло со «штаффом»
«Канцлер-хирург» на фоне антирекордов: выдержит ли Германия жесткий курс Мерца?
День отца — 2026: идеи подарков папе, поздравления и прикольные открытки
Липецк подвергся массированной атаке беспилотников ВСУ

Интересные материалы

День отца: что подарить папе как поздравить скачать открытки
День трех дверей 14 октября: гороскоп для знаков зодиака
🪐Гороскоп на октябрь 2026 года для знаков зодиака — видео
Гороскоп на деньги октябрь 2026 для знаков зодиака: видео