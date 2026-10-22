Ирония судьбы: глава службы по борьбе с лудоманией спустил 1,4 млн в казино

Глава службы по борьбе с лудоманией сам украл и потратил 1,4 миллиона в казино

В США главу службы помощи лудоманам Филипа Салливана приговорили почти к десяти годам за кражу 1,4 миллиона — деньги он спустил в казино. Салливан, сам пытавшийся справиться с игроманией, признан виновным в краже у работодателя-риелтора. Об этом сообщает Guardian.

О схеме стало известно в результате внутренней проверки, а в марте 2024 года мужчину взяли под арест. В ходе судебного процесса он признал вину по шести уголовным обвинениям.

В марте 2025 года, Салливан возглавил горячую линию 888-ADMIT-IT — службу, которая помогает жителям Флориды справляться с игровой зависимостью — он рассказывал обратившимся о собственном пути к восстановлению.

Представлявшие интересы Салливана свидетели заявляли в суде: зависимость от азартных игр возникла у него на фоне приема стимулятора, прописанного примерно тогда же, когда были совершены хищения.

У мужчины по закону есть 30 дней на то, чтобы обжаловать приговор.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что треш-стримера Андрея Бурима, известного в сети как Mellstroy, задержали по запросу казахских властей. Блоггер нелегально продвигал личное онлайн-казино.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.