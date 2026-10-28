Брэд Питт признался, на кого опирался после расставания с Анджелиной Джоли

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Мурад Устаров
Мурад Устаров 20 0

Хороший совет артист услышал от коллег во время работы над фильмом «Сердце зверя».

Как Брэд Питт пережил развод с Анджелиной Джоли

Фото: www.globallookpress.com/IMAGO/Clemens Niehaus

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Брэд Питт заявил, что пережить развод с Джоли помогли семья и друзья

Известный американский актер Брэд Питт назвал время после разрыва отношений с Анджелиной Джоли очень тяжелым, однако преодолеть ему помогли близкие люди. Об этом сообщает издание Daily Mail.

«Когда я вспоминаю самые мрачные дни, понимаю, что больше всего опирался на близкие отношения. На друзей и нескольких членов семьи», — сказал он.

Питт подчеркнул, что хотел поделиться своими проблемами с теми, кому он доверяет. Поддержку актеру оказывали, в том числе, коллеги по цеху — Брэдли Купер, Леонардо Ди Каприо, Джордж Клуни и Мэтт Дэймон.

При этом о трудностях Брэд задумался во время работы над проектом «Сердце зверя». Специалисты, работавшие со съемочной группы, рекомендовали ему обратить все свое внимание на достижения.

Он добавил, что в жизни каждому человеку придется столкнуться с лишениями, однако, несмотря на все, необходимо «добраться до следующей маленькой победы».

Джоли и Питт связали себя узами брака в 2014 году после девяти лет отношений. Пара рассталась в 2016-м, но официально развелись через восемь лет. Процесс затянулся из-за споров об опеке над детьми и раздела имущества.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Брэд Питт рассказал о возвращении к потреблению алкоголя после нескольких лет трезвости. Он также раскрыл причины отказа от просмотра порнофильмов.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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