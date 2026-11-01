«Любая девушка поймет»: почему Кузьмина вернулась к натуральному цвету волос

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Элина Битюцкая
Элина Битюцкая Эксклюзив 589 0

Актриса призналась, что поддерживать другой цвет постоянно непросто.

Фото, видео: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова; 5-tv.ru

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Актриса Ольга Кузьмина вернулась к натуральному цвету волос

Российская актриса театра, кино и телевидения Ольга Кузьмина рассказала, что ее знаменитые рыжие волосы были частью актерского образа. Об этом она сообщила 5-tv.ru на премьере фильма «Живая книга».

Кузьмина сохраняла этот цвет около десяти лет. Отвечая на вопрос, не было ли сомнений при возвращении к натуральному оттенку, она отметила, что смена прически для женщины — хороший способ поиска себя.

«Мне кажется, для женщины вообще смена прически — это хороший способ поиска себя какой-то новый. Что касается рыжих волос — это было сделано для роли и длительное время я находилась в этом цвете — десять лет я в нем проходила, а мой натуральный цвет волос вот такой», — актриса продемонстрировала свою шевелюру.

Актриса призналась, что поддерживать другой цвет постоянно непросто, и она утомилась от этой процедуры.

«Любая девушка меня поймет — что значит поддерживать другой цвет волос постоянно… Я просто утомилась, честно говоря, подкрашиваться и захотела прийти к натуральному цвету, просто потому, что мне стало лень это делать, так же, как лень наносить миллиард патчей. Я просто сэкономила свое время, и, мне кажется, это хорошая тенденция сегодня — двигаться к натуральности», — заключила Кузьмина.

Ольга Кузьмина долго играла одну из ведущих ролей в сериале «Кухня», а затем и в продолжении — сериале «Отель Элеон». Там она была Настей Анисимовой (Фоминой) — амбициозной и упрямой официанткой, которая затем по сюжету стала директором ресторана. У Насти во всех сезонах сериала был неизменный ярко-рыжий цвет волос, который стал визитной карточкой персонажа.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что певица Жасмин высказалась об актуальных веяниях моды. Исполнительница заявила, что ее это совершенно не интересует. По ее словам, она не «девочка трендов», а «девочка-красота, изысканность и роскошество».

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