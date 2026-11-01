Замуж вышла, а мужа не видит: Медведева пожаловалась на семейную жизнь

Медведева рассказала о жизни после свадьбы

Двукратная чемпионка мира Евгения Медведева рассказала о неожиданной сложности семейной жизни. После свадьбы спортсменка рассчитывала, что сможет уделять достаточно внимания и карьере, и отношениям, однако на практике оказалось, что совместить все не так просто. Сейчас и она, и ее супруг постоянно заняты работой, поэтому иногда им практически не удается увидеться. Об этом в беседе с Клео.

29-летняя фигуристка вышла замуж за хореографа Ильдара Гайнутдинова минувшим летом. По словам Евгении, первое время она пыталась найти привычный для себя баланс между профессиональными обязанностями и личной жизнью. Медведева хотела распределять время так, чтобы ни работа, ни отношения не оставались без внимания. Однако такой подход оказался неудачным: постоянные переключения между делами не позволяли полноценно сосредоточиться ни на одном из них.

В результате спортсменка решила отказаться от попыток ежедневно соблюдать равновесие и выработала другую систему. Теперь она старается заранее делить год на периоды, в одни из которых главным приоритетом становится карьера, а в другие — семья и отдых.

«Больше скажу: бесполезное это занятие, как практика показала. В итоге не успеваешь ни здесь, ни там. И я пришла к режиму „делить жизнь на блоки“», — объяснила Медведева.

Фигуристка отметила, что особенно напряженным для нее становится осенний сезон. В сентябре, октябре и ноябре стартуют новые проекты, проходят премьеры и другие мероприятия, поэтому расписание на эти месяцы обычно оказывается заполнено практически полностью. Евгения понимает, что в такой период свободного времени будет мало, и старается подготовиться к этому заранее.

Чтобы не проводить все время в разъездах и на работе, летом Медведева, напротив, планирует максимально разгрузить график. Это позволяет ей подольше оставаться дома, путешествовать вместе с мужем и просто наслаждаться обычными семейными вечерами дома. Отдельное место в ее планах занимает время с собакой: в насыщенные рабочие месяцы на домашние дела и общение с питомцем тоже остается меньше возможностей.

При этом свободное расписание самой Евгении еще не гарантирует, что супруги смогут провести день вместе. Как оказалось, Ильдар Гайнутдинов не менее загружен профессиональными обязательствами. Хореограф участвует в мероприятиях и репетициях, а его рабочий день может быть расписан буквально по часам.

Медведева привела пример недавнего дня, когда мужу пришлось за один вечер выступить на двух разных мероприятиях. Он успел приехать на репетицию, затем уехал по делам, вернулся, чтобы переодеться, и снова отправился на работу. В это же время сама фигуристка была занята съемками и эфиром: ее рабочий день закончился только поздно вечером, а уже утром следующего дня нужно было снова выходить из дома.

«Приехал, порепетировал днем, уехал, потом вернулся, переоделся и опять улетел. А у меня в 11 вечера только эфир закончился, и вот сегодня в 8:30 я уже из дома выскочила. Поэтому вот так. Работаем, практически не видимся», — рассказала спортсменка.

Евгения не скрывает, что такой ритм мешает супругам проводить вместе столько времени, сколько им хотелось бы. Однако она воспринимает ситуацию как особенность нынешнего рабочего сезона и надеется, что позднее появится возможность наверстать упущенное. По ее расчетам, более свободный период начнется в январе. К этому времени фигуристка завершит участие в ледовых шоу и новогодних сказках, после чего сможет переключиться на личные дела.

«И там опять будет время на себя, на мужа и собаку», — объяснила Медведева.

Несмотря на нехватку совместного времени, спортсменка отмечает, что замужество уже заметно изменило ее жизнь. Раньше она представляла, что после свадьбы многое станет другим, но не ожидала настолько сильных внутренних перемен. По словам Евгении, появление рядом близкого человека, на которого можно положиться, помогло ей спокойнее относиться к повседневным трудностям.

«Как будто ты другой женщиной стала, более спокойной, все жизненные трудности уже не так воспринимаются. За спиной — муж!» — сказала Медведева.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Евгения Медведева раскрыла подробности своей свадьбы и рассказала о переживаниях, связанных с торжеством.

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