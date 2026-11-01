Не по-детски взбунтовались: студенческие протесты дошли до Швейцарии

Студенческие протесты дошли до Швейцарии

В швейцарском Цюрихе студенческие протесты переросли в уличные беспорядки. Участники демонстрации повредили здания, подожгли мусоровозы и напали на сотрудников правоохранительных органов. Для разгона толпы полиция применила водометы и слезоточивый газ. Об этом сообщила швейцарская газета «20 Minuten».

«Левоэкстремистские группировки призвали к протестной акции в четвертом округе Цюриха», — говорится в материале издания.

Обращаясь к хронологии событий: около 22:30 участники собрались у площади Пьяцца Челла на улице Лангштрассе. Часть участников была в масках, защитных очках и костюмах для Хэллоуина. Вскоре толпа двинулась в сторону площади Хельветияплац. Примерно к 23:00 в районе улиц Лангштрассе и Штауффахерштрассе протестующие стали вытаскивать на проезжую часть мусорные контейнеры и поджигать их, пишет «Российская газета».

Полиция попыталась оттеснить участников с помощью водометов. Толпа разделилась на несколько групп и продолжила движение по округу. В разных местах горели мусорные баки, электровелосипеды и электросамокаты. На улице Цвинглиштрассе протестующие подожгли автомобиль. Кроме того, были разбиты стекла на автобусной остановке Штауффахер и витрины магазинов рядом с площадью Хельветияплац.

Правоохранители сообщили, что участники беспорядков неоднократно атаковали их пиротехникой, бутылками и камнями. В ответ полиция использовала не только водометы и газ, но и резиновые пули. Возгорания тушила пожарная служба Цюриха.

После полуночи толпа напала на патруль, прибывший на вызов на улице Брауэрштрассе. Служебную машину повредили. Сотрудникам пришлось отступить, прежде чем они смогли оказать помощь подростку, получившему серьезные травмы ног в результате несчастного случая. Примерно к 1:30 обстановка в районе успокоилась. В операции участвовала также кантональная полиция Цюриха. Размер причиненного ущерба пока не установлен, расследование продолжается.

Акции прошли не только в Цюрихе. В швейцарском Базеле около 150 человек собрались в центре города примерно в 21:00. После нескольких выступлений колонна прошла через мост Миттлере к Рыночной площади, а затем направилась в район Санкт-Йоханн. Там участники соорудили баррикады из мусорных контейнеров и металлических ограждений и подожгли их. Полиция вмешалась, чтобы остановить беспорядки.

Как отмечает швейцарская газета Le Temps, участники акций в Цюрихе и Базеле ссылались на молодежные выступления в Германии, Франции и других странах Европы. В последние дни в социальных сетях распространялись призывы собраться под лозунгом «GenZ regelt», который можно перевести как «Поколение Z разберется».

Среди причин недовольства протестующих называют высокую стоимость жилья, продуктов и образования. Часть участников также выступает против войны в секторе Газа, действий полиции и усиления крайне правых движений.

Накануне массовые выступления прошли и в Нидерландах. Как сообщил портал Hart van Nederland, во время протестов в Гааге полиция задержала 34 человека. Участники забрасывали правоохранителей горящими пиротехническими изделиями. Один полицейский получил травму: его госпитализировали с подозрением на повреждение слуха. При этом, по данным полиции, силовикам удалось не допустить разграбления магазинов и актов вандализма.

Во французском Бордо в тот же день прошла акция против президента Эммануэля Макрона. По информации Le Figaro, демонстранты разбили пиньяту в виде головы главы государства, наполненную поддельными банкнотами. Инцидент произошел во время третьего этапа общенациональных выступлений против роста стоимости жизни. В ряде французских городов митинги также перерастают в столкновения с полицией.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Германии тысячи молодых людей вышли на протесты сразу в нескольких десятках городов. Акции охватили более 30 населенных пунктов, включая Берлин, Гамбург, Кельн, Франкфурт и Мюнхен. Участники требовали снизить стоимость жизни, увеличить финансирование образования и социальной сферы, выступали против обязательной военной службы и наращивания вооружений. В Кельне полиция применила водомет, в Гамбурге произошли пожары, а в Штутгарте шествие временно остановили из-за демонстрантов с закрытыми лицами.

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