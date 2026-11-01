Красота Луны, сила Юпитера и сияние метеоров: что звезды приготовили в ноябре

В ноябре 2026 года в небе можно будет увидеть сближение планет и метеоры

В ноябре 2026 года любителям смотреть на звезды будет, чем полюбоваться. Луна подойдет близко к Марсу и Юпитеру, а в середине месяца можно будет загадать желание под звездопад Леониды. И самое приятное — для большинства этих наблюдений не понадобится телескоп. Подробнее о том, какие космические красоты ждут нас в грядущем месяце — в материале 5-tv.ru.

Луна, Марс и Юпитер поразят красотой

Уже 2 ноября Луна пройдет рядом со звездным скоплением Ясли в созвездии Рака. Затем 3 ноября она окажется между Марсом и Юпитером. Все три небесных объекта будут хорошо заметны на небе. Планеты легко отличить друг от друга — Марс светится красноватым оттенком, а Юпитер выглядит голубовато-белым и сияет намного ярче.

Следующее завораживающее небесное явление ждет нас 16 ноября — все те же Марс и Юпитер в этот раз подойдут друг к другу на минимальное расстояние. Со стороны будет казаться, будто две яркие планеты почти соприкасаются — и увидеть это необычное сближение можно будет невооруженным глазом.

Звездопад Леониды: сияние космической пыли

В ночь с 17 на 18 ноября ожидается пик метеорного потока Леониды. Это тот самый звездопад, во время которого можно увидеть яркие вспышки, словно кто-то прочерчивает небо светящимися линиями.

Впрочем, хотя это в народе и называется звездопадом, на этот раз звезды здесь ни при чем — это лишь небольшие частицы космической пыли, которые ярко и красочно горят в атмосфере Земли.

В этом году ожидается скорость потока около 15 метеоров в час. Чтобы увидеть побольше вспышек, лучше выбраться за город, подальше от уличных фонарей, выбрав время во второй половине ночи, когда Луна не будет перекрывать звездопад своим светом.

Красавец-Меркурий и новое свидание Луны с Юпитером

В ноябре удачливый наблюдатель сможет полюбоваться красотой Меркурия. Планета предстанет на утреннем небе примерно за 40–50 минут до восхода Солнца, и будет яснее всего видна с 19 по 21 ноября. Ищите на востоке, найдя открытое место, где горизонт не будут закрывать дома и деревья.

Луна вновь окажется рядом с Юпитером 30 ноября. Лучше всего будет наблюдать за этим сближением утром, когда оба объекта будут видны над восточным горизонтом.

Кроме того, с 18 по 26 ноября на вечернем небе можно будет увидеть Международную космическую станцию. Она выглядит, как яркая движущаяся точка, летящая по небу.

Что сулят звезды: астрологическое значение космических явлений в ноябре

Небесные явления грядущего ноября не только завораживают красотой, но и несут предвестия будущего тем, кто верит в астрологию. Особое значение придается сближению Луны с Марсом и Юпитером — считается, что это сочетание обладает мощным энергетическим зарядом. Луна отвечает за эмоции и внутренние переживания, Марс — за решительность и активные действия, а Юпитер символизирует удачу, амбиции и стремление к большему. Эту комбинацию называют «Духом воина».

Под влиянием этого сочетания люди могут ощущать прилив оптимизма, энергии и уверенности в собственных силах — Юпитер пробуждает большие амбиции и веру в успех, а Марс добавляет смелости и решительности. Кажется, будто нет ничего невозможного, а самые сложные задачи по плечу.

Луна же в союзе с Марсом может разжигать страстность, вспыльчивость и импульсивность. Однако влияние Юпитера помогает направить эту бурную энергию в более конструктивное русло, превращая агрессию в энтузиазм, а эмоциональные порывы — в стремление добиваться своего.

Если вы давно думаете о новом проекте или важном начинании — вот он, идеальный шанс для первого шага. Марс придаст мощный импульс к действию, который в сочетании с интуицией Луны и стратегией Юпитера принесет вам успех. При этом главное — не терять голову и здраво оценивать свои возможности, особенно к середине месяца, где влияние Луны ослабнет, но Марс и Юпитер продолжат сближаться.

Ранее 5-tv.ru писал, что для многих знаков зодиака астрологический фон первой недели ноября будет довольно бурным из-за двойного влияния ретроградных Меркурия и Венеры, убывающей Луны, а также напряженного Солнца. Последнее, находясь в Скорпионе активно взаимодействует с ретро-Меркурием и Марсом — это наделяет неделю энергией, запалом к действию и продуктивностью.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.