Мужчина с ножом напал на сотрудников ДПС в Москве

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Элина Битюцкая
Элина Битюцкая Эксклюзив 38 0

Инспектор Госавтоинспекции получил травмы.

В Москве мужчина напал на инспекторов ДПС: что известно

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

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В Москве мужчина с ножом совершил нападение на инспекторов ДПС. Об этом сообщает 5-tv.ru.

Сотрудники Госавтоинспекции приехали в один из столичных районов, чтобы разобраться в обстоятельствах ДТП. Там их заметил 33-летний Хабиб С. Он вытащил нож и атаковал правоохранителей.

По данным телеканала, мужчина пытался помешать следственным действиям. После замечания от сотрудников произошло нападение. В итоге инспектор ДПС получил травмы подбородка и левого плеча, а также перелом фаланги пальца на руке.

Нападавшего ранили в ноги, применив табельное оружие. Источник 5-tv.ru утверждает, что мужчина мог находиться под воздействием наркотиков. По факту случившегося возбуждено уголовное дело.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что прокуратура признала охранников Арсена Шаруду, Олега Павлюкевича, Сергея Рагозина и Олега Коплакова виновными в нападении на съемочную группу МИЦ «Известия». Для фигурантов запрошено наказание в виде принудительных работ сроком до 3,5 лет с удержанием 10% заработка.

Журналист Иван Литомин, признанный пострадавшим, обратился к суду с просьбой о более строгом наказании для обвиняемых. По его словам, его избивали, мешали выполнять профессиональные обязанности, а затем оставили лежать в крови.

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