Эпоха «воздуханов»: популярное жаргонное слово может войти в словари

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Светлана Стофорандова
Светлана Стофорандова Журналист 25 0

Необычное прозвище описывает людей, чьи слова расходятся с поступками.

Что означает слово воздухан

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Максим Блинов

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Профессор РПГУ Козловская: слово воздухан войдет в словари молодежного жаргона

Слово «воздухан» имеет все шансы официально закрепиться в словарях молодежного жаргона. Об этом РИА Новости рассказала доктор филологических наук, профессор РГПУ имени Герцена Наталия Козловская.

«Возможно и наверняка, слово „воздухан“ войдет в словари молодежного жаргона. По моим субъективным ощущениям, оно останется в жаргоне и в академические словари не войдет», — пояснила специалист.

У этого выражения негативная окраска: так иронично называют людей, которые любят преувеличивать свои достижения и не подкреплять слова реальными поступками.

Смысл термина связан с известным выражением «бросать слова на ветер».

По мнению эксперта, рост популярности такого сленга закономерен: современное общество любит классифицировать людей по типажам характера и поведения.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что слово «шумахер» внесли в академический орфографический ресурс Института русского языка имени Виноградова РАН «Академос». Оно означает «гонщик» или «лихач».

Известно, что это слово образовано от фамилии знаменитого немецкого автогонщика Михаэля Шумахера, который семь раз становился чемпионом «Формулы-1».

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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