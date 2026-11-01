Ученые не ожидали такого удара: Землю накрыла внезапная магнитная буря

Внезапная магнитная буря, обрушившаяся на Землю, завершилась

Вечером 31 октября на Землю пришла магнитная буря уровня G2 (так обозначается магнитная буря умеренной силы — Прим. ред.). Сейчас она полностью закончилась. Об этом ТАСС рассказали в Институте прикладной геофизики (ИПГ).

По мнению экспертов, обстановка магнитного поля Земли пришла в норму. Сейчас возмущенность оценивается как «штиль». Буря случилась неожиданно — ученые ее не предсказывали. Сначала эксперты считали, что в эти два дня сильных геомагнитных возмущений не будет, хотя на Землю в этот момент и действовал поток солнечной плазмы из корональной дыры.

«Мягко говоря, неожиданно… Менее часа назад началась планетарная магнитная буря уровня G2», — отмечали специалисты в сообщении.

По прогнозам, в ночь на 31 октября магнитная активность действительно должна была немного вырасти, но сильных бурь в ближайшее время не предсказывали. Однако вечером 31 октября все резко поменялось. Сначала Институт прикладной геофизики заметил бурю уровня G1, что означает слабую активность по классификации. А меньше чем через час она усилилась до G2.

Почему прогнозы не сбылись

Ученые предложили несколько объяснений того, почему прогноз не совпал с реальностью. Первая версия — магнитосфера Земли исчерпала запас прочности. Больше суток она сдерживала постоянный поток плазмы из корональной дыры. Есть вероятность того, что она просто не выдержала возросшей нагрузки, и из-за этого буря резко усилилась. Вторая версия — эффект накопления. Долгое взаимодействие с солнечным ветром могло дать результат, который прежние модели не учитывали.

Как магнитные бури влияют на людей

Многие люди чувствуют ухудшение самочувствия в периоды магнитных бурь. Чаще всего они относятся к группе метеозависимых — организм таких людей резко реагирует на изменения погоды и геофизических условий. Страдают:

Сердце и сосуды: давление скачет, пульс учащается или сбивается, сердце работает с перебоями.

Нервы: болит или кружится голова, трудно сосредоточиться и запоминать, появляются тревога, внутреннее напряжение, раздражительность или апатия.

Общее состояние: сильнее болят суставы (особенно при хронических болезнях), чувствуется общая слабость, нарушается сон.

Четкого объяснения влияние магнитных колебаний на организм на данный момент нет. Одна из гипотез гласит, что колебания магнитосферы влияют на вязкость крови и скорость кровотока, поэтому ткани и органы получают меньше кислорода. Вторая, что клетки тела имеют электрический заряд и могут реагировать на изменения внешнего поля. Третья объясняет это явление с психологической точки зрения: люди просто верят в то, что буря испортит самочувствие, и связанная с этим тревога сами вызывают симптомы — слабость, головную боль, боли в суставах.

Почему появляются магнитные бури?

Причина появления магнитных бурь — Солнце. Когда оно выбрасывает мощные потоки энергии и заряженных частиц (солнечный ветер), они в свою очередь бьют по магнитному полю Земли и нарушают его спокойствие.

Солнце непрерывно испускает заряженные частицы — протоны и электроны. Это и называют солнечным ветром. В обычных обстоятельствах он взаимодействует с магнитосферой Земли, которая защищает планету. В периоды, когда на Солнце происходят мощные события, все происходит иначе.

Могут возникнуть солнечные вспышки (выбросы энергии и излучения), корональные выбросы массы (огромные облака плазмы в космосе) и корональные дыры (места, откуда плазма уходит свободно). Если такой выброс двигается в сторону Земли, плазма долетает до нас за период от одного до трех дней.

Магнитная буря будет сильной, только если магнитное поле выброса направлено против земного. Тогда защитная граница магнитосферы приоткрывается, и часть частиц проникает внутрь, деформируя магнитное поле Земли. Эта деформация и есть магнитная буря — временное сильное возмущение поля. Она длится от нескольких часов до нескольких суток.

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