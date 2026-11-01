Столкновение поезда с медведем парализовало железную дорогу в Японии

На японском острове Хоккайдо на три дня остановили движение поездов после столкновения состава с медведем. Об этом сообщила железнодорожная компания JR Hokkaido.

«Движение поездов на участке между станциями Отоинэппу и Вакканай (линия Соя) приостановлено», — говорится в сообщении.

По предварительным данным, возобновить движение планируют 3 ноября. При этом некоторые рейсы и после открытия участка останутся отмененными.

Происшествие случилось 30 октября на перегоне между городами Асахикава и Вакканай. После столкновения с медведем первый вагон скоростного пассажирского поезда сошел с рельсов. Пассажиры и члены экипажа не пострадали.

Людям пришлось провести ночь внутри состава. Машинист опасался, что сбитый медведь мог выжить и представлять опасность для пассажиров. Утром всех доставили на такси до ближайшей станции.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что белый медведь напал на 23-летнего дорожного рабочего возле терминала «Бухта Север» в Енисейском заливе. Мужчина получил скальпированные раны головы, спины и обеих кистей рук.

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