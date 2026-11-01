«Оцениваем положительно»: Песков о гуманитарной миссии в Алешках

Песков: Кремль положительно оценил результаты гуманитарной операции в Алешках

В Кремле положительно оценивают результаты гуманитарной операции в Алешках. Об этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил «Интерфаксу».

Также официальный представитель Кремля высоко оценил то, как проводилась координация работы между уполномоченными по правам человека России и Украины, а также роль первой леди США Мелании Трамп.

«Оцениваем положительно и то, как прошла операция, и то, как осуществлялась координация между двумя омбудсменами, и, конечно же, координирующую роль работников первой леди США», — сказал он агентству в ответ на соответствующий вопрос.

Ранее были достигнуты договоренности о временном прекращении огня для проведения эвакуации в Алешках — из населенного пункта вывезли более 750 человек.

Перемирие в Алешках началось 27 октября 2026 года в 04:00. Армии прекратили огонь и стали соблюдать «режим тишины» на херсонском направлении. Уполномоченная по правам человека в России Яна Лантратова 31 октября сообщила, что гуманитарная операция завершена.

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