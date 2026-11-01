Опубликовано видео нападения на инспекторов ДПС в Москве

|
Элина Битюцкая
Элина Битюцкая Эксклюзив 29 0

На кадрах мужчина с ножом бросается на правоохранителя.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

5-tv.ru опубликовал видео нападения на инспекторов ДПС в Москве

В распоряжение 5-tv.ru попала видеозапись нападения на сотрудников ДПС в одном из московских районов. Кадры публикует 5-tv.ru.

На кадрах видно, как вооруженный ножом мужчина бросается на правоохранителя. Злоумышленник успел ранить одного инспектора. Чтобы остановить его, сотрудник ДПС применил табельное оружие — после этого нападавшего удалось обезвредить и скрутить. Задержанный опознан как Хабиб C. — сейчас его допрашивают в отделе полиции.

Ранее мужчина напал на инспекторов ДПС. Экипаж Госавтоинспекции прибыл в один из столичных районов для выяснения обстоятельств ДТП. Там его заметил 33-летний Хабиб С., который достал нож и атаковал правоохранителей.

Мужчина пытался воспрепятствовать следственным действиям — после замечания сотрудников и произошло нападение. В результате инспектор ДПС получил травмы подбородка и левого плеча, а также перелом фаланги пальца руки. Нападавшего ранили в ноги из табельного оружия. Мужчина мог быть под воздействием наркотиков.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что тело 61-летней россиянки Ольги Васильевой было найдено в заброшенном колодце в горном районе Саиттас недалеко от Лимасола. Женщина исчезла на Кипре 21 октября.

В убийстве признался ее 43-летний возлюбленный — гражданин Сирии.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

+7° Атмосферное давление 773 мм рт. ст.
Относительная влажность 52%
80.56
-0.12 89.66
-0.16
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 1 ноября, для всех знаков зодиака

Последние новости

17:19
Латвия дорвалась до председательства в Совбезе ООН: что задумали в Риге
17:13
Коллекторы названивают с угрозами? Как призвать собирателей долгов к ответу
17:10
Опубликовано видео нападения на инспекторов ДПС в Москве
17:08
ФСБ задержала подростка по наводке США о подготовке теракта в Царицыно
17:07
ФСБ поблагодарила США за данные о возможном теракте в Москве
17:01
«Не покойся с миром»: протестующие сожгли чучело Макрона

Сейчас читают

Почему в одинаковых квартирах соседи платят за отопление по-разному
«Любая девушка поймет»: почему Кузьмина вернулась к натуральному цвету волос
«Как любой мужчина»: Burito раскрыл секрет восстановления сил
Редкий знак цикла: чего ждать от Красной Огненной Козы — прогноз на 2027 год

Интересные материалы

Гороскоп на деньги на ноябрь 2026 для знаков зодиака: видео
❤️ Гороскоп любви на ноябрь 2026 для знаков зодиака — видео
🪐Гороскоп на ноябрь 2026 года для знаков зодиака — видео
💅Лунный календарь денежного маникюра на ноябрь 2026: видео