«Не покойся с миром»: протестующие сожгли чучело Макрона

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Василиса Власова
Василиса Власова 19 0

Инцидент произошел в городе Гап на юго-востоке Франции.

Протестующие сожгли чучело Макрона

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаковм

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Протестующие во Франции сожгли чучело Эмманюэля Макрона

Чучело президента Франции Эмманюэля Макрона в рамках ритуала предали огню протестующие в городе Гап на юго-востоке страны.

На чучело, сожженное во время беспорядков, митингующие прикрепили табличку с надписью «Не покойся с миром».

До этого 5-tv.ru писал о массовых беспорядках, которые охватили Францию. Общенациональная акция протеста объединила по разным данным от полумиллиона до 800 тысяч участников, а жандармов было всего 70 тысяч. При этом задержаны были более тысячи человек. Многие из протестующих — представители молодого поколения, которые жаждут бунта.

Французские власти на фоне беспорядков выступили с призывом ограничить интернет-свободы. Как заявил министр внутренних дел Франции Лоран Нуньес, социальные сети на самом деле становятся серьезным вызовом в условиях акций протеста.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что в Бордо протестующие расправились с пиньятой в форме головы Эммануэля Макрона. Внутри нее лежали ненастоящие купюры, а разбивали ее ударами меча и сковороды.

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«Не покойся с миром»: протестующие сожгли чучело Макрона

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