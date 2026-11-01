Латвия намерена помочь Украине, став председателем Совбеза ООН

Латвия впервые станет председателем Совета Безопасности ООН и намерена обозначить ситуацию на Украине «одним из приоритетов» своего председательства, сделав все возможное, чтобы поддержать Киев. Об этом заявила посол республики в ООН Санита Павлута-Десландес.

Таким образом Латвия завершит череду председательств, которые прежде осуществляли Дания, Франция и Греция. На протяжении целого месяца республика будет проводить формальные и неформальные собрания ООН.

«Председательство в Совете Безопасности ООН — это период, когда страна наиболее заметна. Латвия сможет использовать свое председательство для защиты собственных интересов и ценностей, повышения узнаваемости страны, а также для демонстрации ответственной позиции», — говорится в заявлении.

При этом посол заявила, что Латвия «прилагает все усилия, чтобы украинский конфликт оставался в центре внимания Совета Безопасности». Кроме того, Павлута-Десантис выразила уверенность, что укрепление национальной безопасности самой республики якобы может быть реализовано в том числе через поддержку Украины.

Судя по заявлению премьер-министра Латвии Андриса Кулбергса, ради поддержки Незалежной его соотечественники готовы пойти на самые радикальные меры — даже отказаться от пива.

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