«Анастасия нестабильна»: директор Волочковой объявил о разрыве с балериной
После обвинений в финансовом обмане Максим Николаев объяснил, почему больше не намерен организовывать ее выступления.
Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем; 5-tv.ru
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Директор Волочковой Николаев после скандала назвал балерину нестабильной
PR-директор Анастасии Волочковой Максим Николаев объявил о прекращении сотрудничества с балериной. В эксклюзивном комментарии 5-tv.ru он объяснил свое решение непредсказуемостью артистки, которая, по его словам, может внезапно отказаться от запланированных гастролей.
«Анастасия, к сожалению, нестабильна. То есть сегодня она едет на гастроли, завтра она не едет, это все зависит от настроения», — рассказал Николаев.
Мужчина сообщил, что уже опубликовал в социальных сетях сообщение о завершении совместной работы. По его словам, последним стал концерт в Краснодаре, после которого Волочкова отправилась в Москву.
При этом Николаев признал, что сам допустил серьезную ошибку при организации выступлений балерины. Все время сотрудничества он обходился без письменных соглашений с артисткой.
«А моя ошибка, как организатора концерта, что я с ней никогда никакие документы не заключал. Вот. И в этом была, конечно, моя огромная ошибка», — признался он.
Заявление Николаева прозвучало на фоне финансового скандала. Волочкова обвинила Николаева в том, что он получил от организаторов мероприятия деньги, причем больше оговоренной суммы, но не передал ей гонорар. Возмущенная артистка записала эмоциональное обращение прямо в самолете.
Несмотря на конфликт, PR-директор подчеркнул, что не держит зла на Волочкову и по-прежнему тепло к ней относится.
«Я Настю люблю как человека, как друга, но с точки зрения какой-то коммерческой истории я завязываю как бы всю эту историю, как бы закрываю», — заявил он.
При этом, собеседник 5-tv.ru отметил, что получил такую же сумму, как и три месяца назад, когда сопровождал Волочкову на гастролях в Краснодаре. Точный размер выплаты не уточняется.
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