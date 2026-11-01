ФСБ поблагодарила США за данные о возможном теракте в Москве
Информация касалась угрозы в музее-заповеднике «Царицыно».
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Марианна Пронина
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ФСБ России выразила благодарность американским партнерам за сведения о возможной подготовке теракта в Москве. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Ранее ФСБ получила от США информацию о подготовке теракта. Посольство США в Москве предупредило об угрозе происшествия с массовыми жертвами в «Царицыно». Данные поступили по партнерским каналам — в ведомстве заявили, что проводится соответствующая работа.
Посольство США предупредило о «достоверной угрозе». Гражданам рекомендовали избегать посещения музея-заповедника, не приближаться к указанному району, сохранять бдительность и избегать мест массового скопления людей. В связи с этим парк закрыли.
На этом фоне ФСБ задержала подростка в рамках проверки информации США о подготовке теракта. По данным спецслужбы, сведения об угрозе в районе «Царицыно» исходили от самого несовершеннолетнего, который опубликовал соответствующий ролик в соцсети.
Как уточнили в ФСБ, именно публикация подростка стала источником информации о якобы готовившемся теракте. В ведомстве не раскрыли возраст задержанного, обстоятельства появления видеоролика и процессуальный статус подростка.
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