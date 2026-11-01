«Его не спасли»: Расторгуев раскрыл детали смерти бэк-вокалиста «Любэ» Тарасова

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Василиса Власова
Василиса Власова 17 0

Музыкант из-за тяжелого недуга перестал выходить на сцену еще с июля.

Почему умер бэк-вокалист «Любэ» Алексей Тарасов

Фото: © РИА Новости/Максим Блинов

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Расторгуев рассказал о смерти бэк-вокалиста «Любэ»

Народный артист России, лидер группы «Любэ» Николай Расторгуев раскрыл детали смерти бэк-вокалиста группы Алексея Тарасова.

Музыкант скончался еще 30 октября, но о его смерти сообщили позже. Мужчине было 64 года.

Заменил сын

Николай Расторгуев уточнил, что Алексей Тарасов сражался с тяжелым недугом начиная с июля.

С начала лета бэк-вокалист группы «Любэ» не участвовал в концертах, а его место занял младший сын Серафим.

Наследник уже опубликовал в своих социальных сетях архивные фото с отцом.

«Папа, я не забуду тебя никогда! Пусть земля тебе будет пухом», — написал Серафим.

Умер от онкологии

По имеющимся данным, еще до отказа от сцены, в феврале у Тарасова диагностировали рак гортани, а спустя несколько месяцев врачи выявили у него рак кишечника с метастазами. Николай Расторгуев подтвердил эту информацию: бэк-вокалист ушел из жизни из-за онкологического заболевания.

«Болел с середины лета, попал в больницу, и там его не спасли. Тяжелая болезнь», — рассказал Расторгуев РИА Новости.

Карьера

Тарасов был с «Любэ» с 1989 года — с самого основания коллектива. При этом Алексей стал частью концертного состава только в 2005 году.

Над первыми песнями вместе с ним работали вокалист Николай Расторгуев, гитаристы Алексей Горбашов и Виктор Застров, бэк-вокалист Анатолий Кулешов, композитор и продюсер Игорь Матвиенко. На протяжении многих лет Тарасов поддерживал вокал Расторгуева: его голос добавлял хоровую мощь и мужское звучание, которое стало отличительной чертой группы.

От больших стадионов до камерных выступлений, от телевизионных эфиров до благотворительных концертов — Алексей Тарасов был среди людей, которые на протяжении долгих лет создавали и поддерживали образ легендарной группы «Любэ».

Личная жизнь

Актриса Ольга Машная, знакомая широкой аудитории по фильму «Гардемарины, вперед!» и другим лентам, была первой женой Алексея Тарасова. Судьбоносная встреча случилась на свадьбе общих знакомых. Будущих мужа и жену посадили за один стол, беседа переросла в симпатию, а после этого Тарасов предложил актрисе сходить на свидание.

«Мы со свадьбы уехали вместе на поливальной машине и не расставались», - рассказывала звезда экрана на одном из телеканалов.

После свадьбы у пары родился сын Дмитрий. Но жизнь в браке оказалась сложным испытанием для любви, с которой музыкант и актриса не справились. Как рассказывала Ольга Машная, с появлением ребенка супруги не справились с повседневными проблемами. Их отношения завершились разводом.

«Я многого ожидала. Считала, что Леша должен был бы дать мне выспаться, я же совмещала работу с материнством», - отмечала Ольга.

После развода музыкант избегал откровений о личной жизни. Известно о его сыне Серафиме, который тоже занимается музыкой.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что умер бывший гитарист группы «Любэ» Юрий Рыманов. Музыканту было 70 лет.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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