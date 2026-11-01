«Обиделась как на мужчину»: Дворцов о конфликте Волочковой и Николаева

Дворцов высказался о конфликте Волочковой и Николаева

Музыкальный продюсер Сергей Дворцов прокомментировал обвинения заслуженной артистки России Анастасии Волочковой к своему бывшему PR-директору Максиму Николаеву. Он поделился своим мнением с корреспондентом 5-tv.ru.

«Вы знаете, первое, что я могу сказать, мне очень жаль Настю. Я к ней очень хорошо отношусь. Я ее люблю. Я ей признавался в любви открыто, буквально не так давно. Да и она мне признавалась», — отметил Дворцов.

Напомним, что ранее России Анастасия Волочкова открыто заявила, что Максим Николаев обманным путем забрал ее деньги за концерты в Краснодаре.

По словам музыкального продюсера, Волочкова — добрый человек, который волей судьбы часто оказывается в неприятных ситуациях.

«Наверное, у Насти доброе сердце, не знаю, судьба такая, почему ее все кидают. <…> Она человек доверчивый, открытый, добрый. Мне очень сложно сейчас сказать, ситуация запутанная», — добавил он.

Рассуждая о Николаеве, Дворцов отметил важность составления договоренностей между артистом и директором.

«В данном случае могу сказать одно, когда директор, в данном случае концертный, неважно, получает гонорар от артиста, а именно в предоплате, сразу же должны обговариваться условия», — поделился мнением продюсер.

Дворцов выразил предположение о том, что балерина могла затаить обиду на Николаева.

«В любом случае, Настя прекрасно знала и понимала, что Николаев должен получить свой определенный процент. То есть, 50% условно сейчас, по предоплате, и остальная сумма после непосредственного своего выступления. Возможно ее что-то не устроило, и она, скорее всего, как на мужчину на него обиделась, разозлилась, и решила как-то наверное всеобще пожаловаться», — посчитал он.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Максим Николаев после обвинений Волочковой назвал ее нестабильной и прекратил работу с ней. При этом он признал свою ответственность. По его словам, он допустил крупный промах в организации концертов балерины.

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