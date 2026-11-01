Оспа обезьян набирает обороты: третий случай в Домодедовской больнице

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Ефросиния Арзуманова
Ефросиния Арзуманова 43 0

У заболевшего наблюдается лихорадка, высыпания и увеличение лимфоузлов.

Оспа обезьян в Домодедово: новый случай

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Полина Фиолет

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В Домодедово госпитализировали пациента с оспой обезьян

В Домодедовскую центральную больницу Московской области доставили 38-летнего пациента с подтвержденным диагнозом оспы обезьян. Мужчину поместили в инфекционное отделение. О новом случае проинформировал Telegram-канал медицинского учреждения.

У заболевшего наблюдается классическая клиническая картина: лихорадка, характерные кожные высыпания и увеличение лимфатических узлов. Лабораторные исследования подтвердили наличие вируса. Состояние мужчины врачи оценивают как удовлетворительное, ему проводится симптоматическое лечение.

К эпидемиологическому расследованию приступили специалисты Роспотребнадзора. Они должны установить источник заражения и определить круг лиц, контактировавших с заболевшим.

Главный врач Домодедовской больницы Андрей Осипов заверил, что медики действуют строго по протоколам и пациенты получают качественную помощь. Угрозы для остальных пациентов и персонала, по его словам, нет. Медицинское учреждение полностью укомплектовано всем необходимым для терапии таких больных.

По данным больницы, этот случай стал третьим за последний месяц в данном учреждении и восьмым за последние два года.

Медики напомнили, что оспа обезьян передается при тесном физическом контакте с зараженным или через предметы, на которых сохранились частицы вируса. В России инфекция встречается редко, и большинство выявленных случаев являются завозными. Ситуация остается на контроле региональных властей и санитарных служб. При появлении первых подозрительных симптомов гражданам рекомендуют сразу обращаться за помощью.

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