«Обязательства соблюдены»: в Алешках завершился режим тишины

В Алешках завершился режим тишины

Режим тишины в зоне гуманитарной миссии в Алешках, действовавший с 27 октября по 1 ноября, подошел к концу — все обязательства были выполнены обеими сторонами, сообщила уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова.

Гуманитарная операция прошла успешно благодаря сотрудничеству российского омбудсмена с украинским коллегой Дмитрием Лубинцом, а координацию процесса обеспечивала первая леди США Мелания Трамп.

«Это позволило доставить помощь жителям и обеспечить безопасный добровольный выезд тем, кто решил покинуть город», — подчеркнула Лантратова в своем канале в мессенджере МАКС.

Перед отправкой колонны специалисты выяснили потребности местных жителей. В город привезли продовольствие, лекарства, средства гигиены, горючее, питьевую воду и другие необходимые товары. Параллельно проводилась эвакуация желающих: для этого выделили 25 вместительных автобусов и отдельный транспорт для маломобильных пациентов.

В операции участвовали свыше 50 врачей и фельдшеров. По словам омбудсмена, сейчас стороны прорабатывают продолжение гуманитарных миссий.

«Важно сохранить взаимодействие, которое помогло людям, и сделать доставку гуманитарных грузов регулярной. В Алешках остаются жители, которым по-прежнему нужна поддержка», — отметила она, добавив, что будет добиваться регулярного оказания помощи нуждающимся.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что гуманитарная миссия в Алешках подошла к концу. По словам Лантратовой, гуманитарные миссии намерены проводить на постоянной основе, поскольку в городе по-прежнему продолжают жить люди в сложных условиях.

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