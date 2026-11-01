«Потрясающая возможность»: солист Burito вступился за искусственный интеллект
Музыкант не стал осуждать коллег, которые полностью создают композиции с помощью ИИ.
Фото, видео: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова; 5-tv.ru
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Солист Burito назвал нейросети потрясающей возможностью для саморазвития
Солист группы Burito Игорь Бурнышев не стал осуждать артистов, которые полностью создают песни с помощью искусственного интеллекта, назвав нейросети полезным инструментом для творчества. Об этом музыкант рассказал корреспонденту 5-tv.ru на своем концерте.
Бурнышев подчеркнул, что не считает нужным оценивать выбор других исполнителей. Сам он использует искусственный интеллект для экспериментов с аранжировками, текстами и мелодиями.
«Для меня нейросеть — это потрясающая возможность саморазвиваться», — рассказал артист.
Музыкант также заявил, что использует возможности нейросетей для работы с контентом. В частности, технология помогает ему программировать выход публикаций и создавать посты.
Ранее 5-tv.ru писал, что рэпер ST (настоящее имя — Александр Степанов. — Прим. ред.) предположил, что в будущем голограммы могут заменить живых артистов на сцене. По его мнению, бороться с искусственным интеллектом не нужно — важно научиться использовать новые технологии.
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