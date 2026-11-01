Вскрыли бомбоубежище для замеров — нашли останки трех человек

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Ефросиния Арзуманова
Ефросиния Арзуманова 54 0

Погибшие предположительно являются братьями-близнецами и сожительницей одного из них.

В бомбоубежище Лесозаводска нашли останки трех человек

Фото: www.globallookpress.com/Shatokhina Natalia

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В бомбоубежище под Приморьем нашли останки трех человек

В Лесозаводске Приморского края при вскрытии бомбоубежища обнаружили останки трех человек. Скелеты находились в одном из помещений: два — на спальных местах, еще один — на полу. 

Как стало известно 5-tv.ru, погибшие предположительно являются братьями-близнецами Юрием и Дмитрием Ш., а также сожительницей последнего, 39-летней Натальей У. По имеющимся данным, женщина числится пропавшей без вести с 2022 года.

Специалисты полагают, что смерть наступила около пяти лет назад.

Бомбоубежище вскрыли для проведения замеров и постановки объекта на кадастровый учет.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что охотник случайно подстрелил своего товарища, пытаясь попасть в лису в Новосибирской области. В результате 66-летний мужчина получил огнестрельные ранения обоих бедер и мошонки, его госпитализировали в тяжелом состоянии.

Инцидент произошел в лесном массиве неподалеку от села Осинцево Чановского района. Двое мужчин находились на охоте, когда из чащи неожиданно выбежала лисица. Заметив животное, 38-летний охотник навел на него карабин и трижды выстрелил, однако одна из пуль попала не в зверя, а в его пожилого товарища.

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