«Гиацинт-Б» уничтожил пункт управления БпЛА ВСУ в Херсонской области.

Артиллеристы 152-мм орудия «Гиацинт-Б» 18-й общевойсковой армии группировки войск «Днепр» прямым попаданием уничтожили пункт управления беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) и живую силу противника на правом берегу Днепра в Херсонской области.

Операторы подразделения Войск беспилотных систем (ВБпС) выявили место дислокации пункта БпЛА противника, откуда неоднократно запускались беспилотники различных типов. Координаты оперативно передали расчету 152-мм орудия «Гиацинт-Б». Получив команду, военнослужащие в течение нескольких минут развернули и навели орудие. В результате одним пристрелочным и вторым снарядом уничтожили пункт управления БПЛА с украинскими боевиками на правом берегу Днепра в Херсонской области.

«„Гиацинт“ нравится, убойная пушка, она как снайперская винтовка. Работа каждый день идет, можно работать не по разу, то есть дневное, ночное время. Вне зависимости от времени суток, то есть выдвигаемся, работаем быстро, четко, слаженно», — рассказал командир орудия 18-й общевойсковой армии с позывным «Артист».

После доклада с командного пункта о поражении цели расчет оперативно маскирует орудие и отходит в укрытие, чтобы не допустить поражения личного состава и гаубицы контрбатарейным огнем со стороны противника.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

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