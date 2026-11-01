«Вы мучаете детей»: супруга Матросова не выдержала эмоционального кастинга

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Арина Верстова
Арина Верстова Журналист Эксклюзив 26 0

Супруга артиста покинула площадку, где детям предстояло разыгрывать сцены со слезами, и уехала, не выдержав зрелища.

Фото, видео: Сергей Булкин/ТАСС; 5-tv.ru

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Супруга Матросова назвала кастинг с детскими слезами пыткой и ушла

Актер и режиссер Денис Матросов на премьере сказки «Живая книга» признался корреспонденту 5-tv.ru, что его супруга не выдержала кастинга, на котором детям пришлось разыгрывать сцены со слезами.

По словам Матросова, его жена Оксана, которую он называет своей музой и цензором, приехала на кастинг, где были выбраны самые сложные сцены — те, где дети должны плакать.

«Оксана выдержала минут десять и сказала: „Все! Хватит! Я больше не могу это смотреть. Вы мучаете детей“. Она развернулась и уехала», — поделился артист.

Матросов добавил, что они с режиссером и оператором остались с детьми на площадке, которую он в шутку назвал «пыточной», но в итоге кастинг получился прекрасным.

«У нас потрясающие дети, у нас лучшие дети, которые снимаются сейчас в кино», — заключил он.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Денис Матросов, выступивший генеральным продюсером сказки «Живая книга», с иронией отозвался о «райдере» звезд на площадке: по его словам, артисты постоянно просили минеральную воду. При этом его супруга Оксана Рудич-Каструбина заверила, что никаких заоблачных требований и капризов у съемочной команды не было — актеры легко соглашались на роли, и картина была готова меньше чем за год.

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