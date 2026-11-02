Атака в сердце политики: Apple предупредила немецких министров о взломе

Хакеры нацелились на iPhone депутатов и членов правительства ФРГ

Министр цифровизации Германии Карстен Вильдбергер подтвердил, что хакеры нацелились на мобильные телефоны депутатов Бундестага и членов федерального правительства, сообщает немецкая газета Bild.

По данным издания, начиная с 29 октября 2026 года несколько пользователей iPhone получили уведомления об угрозах от корпорации Apple. В них компания предупреждает об атаке с использованием так называемого «шпионского ПО наемников» (Mercenary Spyware) — разведывательного программного обеспечения, разработанного специализированными фирмами. Как отметил Вильдбергер, Федеральное ведомство по безопасности в области информационных технологий (BSI) отреагировало оперативно и письменно проинформировало всех потенциальных жертв. При этом министр выразил обеспокоенность произошедшим, но не стал раскрывать детали.

В BSI рекомендовали пострадавшим «исходить из того, что устройство могло быть скомпрометировано». Пока неизвестно, увенчалась ли атака успехом, однако сама Apple называет свои предупреждения «очень надежными доказательствами» того, что человек стал целью целенаправленной атаки.

По данным ведомства, злоумышленники с помощью такого ПО могут самостоятельно устанавливать его на устройства и без труда читать сообщения (даже в защищенных мессенджерах), получать доступ к контактам, календарю и геолокации, а также тайно включать микрофон и камеру. Для политиков подобный взлом — настоящий кошмар, так как на их смартфонах хранятся конфиденциальные разговоры и внутренние договоренности.

Инцидент наверняка станет одной из главных тем на цифровом саммите правительства ФРГ в понедельник, где канцлер Фридрих Мерц и Карстен Вильдбергер будут обсуждать риски и последствия использования искусственного интеллекта. Остается открытым вопрос о том, сколько всего политиков пострадало и кто именно стоит за этой масштабной кибератакой.

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