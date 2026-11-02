Время для детей, а не для масочек: как Кузьмина экономит на процедурах красоты

|
Арина Верстова
Арина Верстова Журналист Эксклюзив 34 0

Актриса призналась, что на одни только кремы, эссенции и маски можно потратить целый день.

Фото, видео: Вадим Тараканов/ТАСС; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Кузьмина раскрыла свой бьюти-минимум: намазалась и побежала

Актриса Ольга Кузьмина на премьере сказки «Живая книга» призналась корреспонденту 5-tv.ru, что предпочитает посвящать свободное время семье, а не многочасовым ритуалам красоты.

По словам Кузьминой, она понимает, что полноценный уход требует времени — нужны и ночные кремы, и маски для лица, и различные эссенции, и специальные шампуни для волос. Однако на все эти процедуры можно потратить целый день, а актриса предпочитает проводить его с семьей и детьми.

«Поэтому, по большому счету, я пользуюсь одним кремом универсальным и на ночь, и утром: намазалась и побежала», — поделилась она.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Ольга Кузьмина променяла свой яркий образ на естественность вовсе не ради нового амплуа. Причиной возвращения к натуральному цвету стала банальная усталость от постоянного ухода. Актриса призналась, что на протяжении десяти лет ей приходилось регулярно подкрашивать корни, и в какой-то момент ей просто стало лень тратить на это время. По словам звезды, она решила сэкономить драгоценные часы и променяла сложные бьюти-процедуры на натуральность, которая, как она уверена, сегодня является главным трендом.

Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере МАКС.

+4° Атмосферное давление 773 мм рт. ст.
Относительная влажность 68%
80.56
-0.12 89.66
-0.16
Красота Луны, сила Юпитера и сияние метеоров: что звезды приготовили в но...

Последние новости

4:01
Лисы захватывают регионы: где выросла популяция
3:53
«Мы разобьемся!»: опубликована запись последних переговоров пилотов Learjet 60
3:25
Хакеры разослали фейки от имени МЧС: ведется восстановление
3:16
«Узнала об этом рано»: Лара Стоун сообщила подписчикам о борьбе с раком
3:01
Роспотребнадзор: заблокированы более 54,2 тысячи ресурсов с запрещенными БАДами
2:53
Время для детей, а не для масочек: как Кузьмина экономит на процедурах красоты

Сейчас читают

Почему в одинаковых квартирах соседи платят за отопление по-разному
«Обязательства соблюдены»: в Алешках завершился режим тишины
«Анастасия нестабильна»: директор Волочковой объявил о разрыве с балериной
Редкий знак цикла: чего ждать от Красной Огненной Козы — прогноз на 2027 год

Интересные материалы

Гороскоп на деньги на ноябрь 2026 для знаков зодиака: видео
❤️ Гороскоп любви на ноябрь 2026 для знаков зодиака — видео
🪐Гороскоп на ноябрь 2026 года для знаков зодиака — видео
💅Лунный календарь денежного маникюра на ноябрь 2026: видео