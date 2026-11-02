«Узнала об этом рано»: Лара Стоун сообщила подписчикам о борьбе с раком

Лара Стоун сообщила подписчикам о борьбе с раком

Модель Лара Стоун поделилась с подписчиками в личном блоге в соцсети Instagram* страшным диагнозом — у нее обнаружили рак груди, и сейчас она проходит курс лечения.

По словам Стоун, она решила сделать это заявление, так как сейчас официально продолжается месяц информирования о раке молочной железы. Модель призналась, что недавно узнала о диагнозе, и это стало для нее огромным потрясением, однако она безмерно благодарна тому, что болезнь удалось выявить на ранней стадии.

Обычно Стоун старается не делиться подробностями личной жизни в сети, однако в этот раз решила сделать исключение. По ее словам, если этот пост заставит хотя бы одного человека проверить свою грудь или записаться на давно откладываемый прием, то этим стоит поделиться.

«Пожалуйста, не игнорируйте изменения в своем теле», — обратилась к подписчикам 42-летняя модель.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что блогер Алена Рапунцель борется с раком четвертой стадии, и на фоне лечения ее организм стал особенно уязвим.

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