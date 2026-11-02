«Мы разобьемся!»: опубликована запись последних переговоров пилотов Learjet 60

Пилоты Learjet 60 доложили о падении со скоростью 10 тысяч футов в минуту

Обнародована аудиозапись переговоров экипажа частного самолета с диспетчерами, на которой пилоты сообщают о потере управления и стремительном падении. Об этом сообщает CBS News.

Согласно обнародованным данным, частный самолет Learjet 60 вылетел из Остина (штат Техас) и направлялся на Багамы. Вскоре после набора высоты экипаж доложил диспетчерам об умеренной турбулентности и обледенении при температуре минус 47 градусов. Пилоты запросили разрешение подняться на эшелон FL370 в надежде уйти от непогоды и попадания в зону осадков.

Однако ситуация резко вышла из-под контроля. Запись зафиксировала, как самолет начал стремительно терять высоту. Экипаж доложил о снижении сначала со скоростью восемь тысяч футов в минуту, затем 10 тысяч, а позже объявил о чрезвычайной ситуации из-за превышения допустимой скорости. Диспетчеры предоставили пилотам свободу в выборе высоты, но было уже поздно.

В эфире прозвучало: «Мы сейчас врежемся в землю!». По словам экипажа, самолет падал с высоты 22 тысячи футов с креном в 60 градусов.

«Посмотри наружу, Джек! Посмотри наружу! Мы разобьемся! Черт возьми, мы теряем время!» — слышны крики на фоне отчаянных попыток выровнять машину в кабине.

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